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Spor Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Nefesler tutuldu bu maç beklenmeye başladı
Spor

Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Nefesler tutuldu bu maç beklenmeye başladı

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Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Nefesler tutuldu bu maç beklenmeye başladı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Günün öne çıkan karşılaşmasında Portekiz ile Hırvatistan Toronto Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası’nda son 32 turunda gözler Portekiz-Hırvatistan maçına çevrildi.ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarın 3 karşılaşma oynanacak. Portekiz ile Hırvatistan Toronto’da kozlarını paylaşırken, İsviçre-Cezayir ve Avustralya-Mısır maçları da tur bileti için sahne alacak.

 

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

02.00 Portekiz-Hırvatistan (Toronto Stadı)

06.00 İsviçre-Cezayir (BC Place Vancouver Stadı)

21.00 Avustralya-Mısır (Dallas Stadı)

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