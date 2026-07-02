Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Nefesler tutuldu bu maç beklenmeye başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Günün öne çıkan karşılaşmasında Portekiz ile Hırvatistan Toronto Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Dünya Kupası’nda son 32 turunda gözler Portekiz-Hırvatistan maçına çevrildi.ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarın 3 karşılaşma oynanacak. Portekiz ile Hırvatistan Toronto’da kozlarını paylaşırken, İsviçre-Cezayir ve Avustralya-Mısır maçları da tur bileti için sahne alacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
02.00 Portekiz-Hırvatistan (Toronto Stadı)
06.00 İsviçre-Cezayir (BC Place Vancouver Stadı)
21.00 Avustralya-Mısır (Dallas Stadı)