Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar

Yazar Yusuf Kaplan, tekrarlanan İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Yusuf Kaplan, CHP'li adayı 2023'e hazırladıklarının uyarısını yaparak "PKK darbesi bu, Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlıyorlar! Bunun sorumluları ders alırlar mı acaba?" dedi.

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yerel seçimler öncesi yaptığı açıklamanın sürece büyük bir zarar verdiğini belirten Kaplan, "Teröristbaşı Öcalan'ın açıklamasının AK Parti’ye ve Türkiye’ye darbe olduğunu yazmıştım. Küfür ve hakaret üzerine silmek zorunda kalmıştım. Ne memleket ama!" dedi.

"AK Parti'nin altını oyan..."

Kaplan, AK Parti'ye bir takım kişilerin zarar verdiğini söyleyerek "Başından beri söylüyorum: Ekrem İmamoğlu AKP eliyle 2023'e hazırlanıyor. Bunun sorumluları en samimi eleştirileri bile topa tutan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin altını oyan AKP medyası ve yalaka tayfasıdır. #KararMilletin" dedi.