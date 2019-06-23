0553 313 94 23

Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar

Yazar Yusuf Kaplan, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Kaplan, "PKK darbesi bu, Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlıyorlar! Bunun sorumluları ders alırlar mı acaba?" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 21:07
Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar

Yazar Yusuf Kaplan, tekrarlanan İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Yusuf Kaplan, CHP'li adayı 2023'e hazırladıklarının uyarısını yaparak "PKK darbesi bu, Ekrem İmamoğlu'nu 2023'e hazırlıyorlar! Bunun sorumluları ders alırlar mı acaba?" dedi.

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın yerel seçimler öncesi yaptığı açıklamanın sürece büyük bir zarar verdiğini belirten Kaplan, "Teröristbaşı Öcalan'ın açıklamasının AK Parti’ye ve Türkiye’ye darbe olduğunu yazmıştım. Küfür ve hakaret üzerine silmek zorunda kalmıştım. Ne memleket ama!" dedi.

"AK Parti'nin altını oyan..."

Kaplan, AK Parti'ye bir takım kişilerin zarar verdiğini söyleyerek "Başından beri söylüyorum: Ekrem İmamoğlu AKP eliyle 2023'e hazırlanıyor. Bunun sorumluları en samimi eleştirileri bile topa tutan Erdoğan'ın ve  AK Parti'nin altını oyan AKP medyası ve yalaka tayfasıdır. #KararMilletin" dedi.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 21:07
  1. İstanbul
  2. Yusuf kaplan

YORUM YAZ

  • 32 dk önce
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu33 dk önce
    Bu halk bu toplum biraz zorz ders alır. O kadar hizmet vermiş insanlara bile oy vermeyenlerden ne beklenir.
  • HarunHarun34 dk önce
    Aynen katılıyorum
  • VardarVardar34 dk önce
    Siz hala akıllanmadınız mı? Bir laf vardır poposuyla inatlaşan donuna mıçar diye.
  • Adem Adem 34 dk önce
    Cumhurbaşkanı Ekremi kabul etti. Mecburen Binalibeyde kabul etti. Her yerde vaat yarışı yapıldı. Masa başında kazandık ama sahada kaybettik. Milletin ruhuna değil milletin nefsine hitap edildi. Ama yazıkta olsa seçim geride kaldı.
  • SelcukSelcuk40 dk önce
    Bu nasil bi zihniyet arkadas.neden biz kaybettik boyle oldu demiyolarda.daha hala camur atiyolar.yazik ya yazik size.bu vatandas yillarca oy versi size.simdi niye vermiyo donunde bakin bi pislik yuzunuze.edepsizler.din istismarcilari
  • istanbulogluistanbuloglu40 dk önce
    Klavuzu trol - troliceler vemiras yedi tayfasindan olusan çakalkar grubu; hem tertemiz inacimizin bemmbeyaz yuzune lekeler( haksizlik, yalan, rusvet ve dubara cevirmekle) surduler; hemde, bu isin cilesini cekmis insanlarin kellesini pelikan yalilarindan kilic sallayarak aldilar. Buyuk sehirin kendilerine tahsis ettigi imkanlarla üzerimize tuneyen bu baykuşlar davamizi kirlettiler,
  • ismirliismirli41 dk önce
    Fabrikaları dış güçlere satmaya devam edin. Fabrika sahipleri kazandıkları milyon dolarları memleketine götürsün. Ekonomi daha kötüye gidince halk iktidarı indirecek!
  • osmanlıosmanlı43 dk önce
    vatandaş bizi istemiyor niye desin ki yüzde elliiki oyu var reisin. ekrem bey bütün istanbulu kucaklayacakmış görelim bakalım. çok iftira atılmış mış. kanıtlanmış onca yalanı var. size doğru geliyorsa o başka.
  • Eski TürkiyeEski Türkiye44 dk önce
    Hah ha! Aynen devam! Koçum benim!
  • Ötüken Ötüken 48 dk önce
    AKPye secimleri yanlis Suriyeli siyaseti kaybettirdi. Türk halki ülkesinde artik Suriyeli istemiyor.
  • sadecesadece50 dk önce
    doğru söylüyorsun. etrafındaki yağcı yalaka ve yanlış kişiler yanlış adım attırıp yanlış atama yaptırıp yanlış icraat yaptırıp halk nazarında itibarsızlaştırma yıpratıyorlar. İstanbul kaybedilecek yer miydi. millet yanlış atama yolsuzluk rüşvet yanlış icraatlardan bıktı. çok uyarıldı ama kim dinler.
  • AHMETAHMET52 dk önce
    Silmeyeceksin hocam inandığından vazgeçmeyeceksin. Aksi halde hep birlikte kaybederiz. “Sorumluluk farkında olanındır” Sorumlu olan bu sorumluluğu üstlenecek ve asla yere bırakmayacak. Apo rezili ile yanyana fotoğraf verme gafleti kimin eseriyse bu rezaletin sorumlusu da odur. Parti bütün asalaklardan yiyicilerden temizlenmeli.
  • Mesut SarpMesut Sarp55 dk önce
    Bu da günün ciddiyetine uyan bi haber. Yazar bozuntuları salla gitsin türünden uyduruk tezlerle yaranma cabasındalar. Alakasız kelaynak acıklamalarla sadece bulanık sularda dalkavukluk yapmakta.
  • turkturk56 dk önce
    TURKIYE HALKI B,,,NU YEDIGI YILARI OZLEDI .. HADI O YILLARA DONSUNLER .. OZLEMISLERDIR B,,,K YEMEYI,,,
  • hasan ceylanhasan ceylan58 dk önce
    Siz merak etmeyin millet var burda Ekrem bey çok güzel yönetecek yanlış yaparsa onunda ayağını kaydırırz. Çok iftira attınız adama töbe edin mahşerde üzülürsünüz hadİ ALLAH cc emanet olun
  • selamselam58 dk önce
    Boş yapma
  • 58 dk önce

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YSK Başkanı Güven: “İtiraz süresi bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek”
  1. YSK Başkanı Güven: “İtiraz süresi..
  2. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
  3. Seçimlerin ardından Fehmi Koru'dan..
  4. Dini etkinlikte çadır çöktü! Çok..
  5. Denizli’de otomobil ile hafif ticari..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin..
  7. İpek Soylu, Portekiz’de şampiyon
  8. Bitlis Eren Üniversitesi taban..
  9. Kılıçdaroğlu İstanbul seçimini..
  10. Oyuncak seçimi nasıl yapılmalı?..
  11. Melih Gökçek'ten çok konuşulacak seçim..
  12. İki Türk aynı gecede rakiplerini..
  13. YSK Başkanı Güven: "Sistemimizde..
  14. Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na..
  16. Hamas'tan Bahreyn Çalıştayı'ndaki..
  17. YSK Başkanı Güven: "Seçim sükunet..
  18. YSK Başkanı Güven: "İtiraz süreci var...
  19. YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak..
  20. YSK başkanı Sadi Güven: Sonuçlar en..
  21. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul..
  22. YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en..
  23. İBB Başkanlığı seçimini İmamoğlu kazandı
  24. Isparta'da feci yangın! Ahşap evler..
  25. İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa..
  26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
  27. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
  28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan önce..
  29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayrıresmi..
  30. Kaza tartışmasında kalp krizi geçirdi,..
Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...