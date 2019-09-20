Yusuf Kaplan'dan kritik uyarı: Yarın çok geç olabilir

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Türkiye’nin Esed’le doğrudan temas kurması, Rusların İdlib’te ve başka alanlarda Türkiye’yi köşeye politikalarında geri adım atmalarını sağlayacaktır" dedi.

Yusuf Kaplan, 'Türkiye, Fırat’ın doğusuna operasyonu daha fazla geciktiremez!' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Söz konusu yazısında yetkililere çağrı yapan Kaplan, Türkiye'nin Esed rejimiyle ilişkin kurması gerektiğini söyledi. Esed rejimiyle ilişki kurmak suretiyle Rusya ve İran'ın devre dışı bırakılması gerektiğini ifade eden Kaplan, "Suriye rejimiyle ilişkilerimizi revize etmemiz, Türkiye’nin güvenliği açısından zorunlu gibi gözüküyor." dedi.

Yusuf Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

İki öneride bulunacağım burada.

Birincisi, Suriye yönetimiyle doğrudan ilişki kurmak, bu konuda İran’ı ve Rusya’yı devre dışı bırakmak.

Başlangıçta, bizimle aynı stratejiyi benimseyen bütün Batılı ülkeler, o stratejilerini terkettiler, Türkiye terketmedi sadece!

Artık bizim de Suriye rejimiyle ilişkilerimizi revize etmemiz, Türkiye’nin güvenliği açısından zorunlu gibi gözüküyor.

Esed rejimi, Türkiye’nin Suriye stratejisinin Suriye’nin toprak bütünlüğü olduğunu biliyor. Bu konuda Türkiye’nin bütün diğer aktörlerden daha ilkeli hareket edeceğini de biliyor.

Türkiye’nin Esed’le doğrudan temas kurması, Rusların İdlib’te ve başka alanlarda Türkiye’yi köşeye politikalarında geri adım atmalarını sağlayacaktır.

Hem Rusların hem de İranlıların.

Operasyonu geciktirmemeliyiz

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'Türkiye, Fırat’ın doğusuna operasyonu daha fazla geciktiremez!' başlıklı yazısında Fırat'ın doğusuna planan operasyona ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun daha daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini kaydeden Yusuf Kaplan, "Fırat’ın doğusuna yapacağımız operasyon, emperyalistlerin oyunlarını bozacak, kartların yeniden karılmasına yol açacaktır!" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

İkinci olarak, Türkiye, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonu daha fazla geciktirmemeli!

Amerikalılar, “güvenli bölge” meselesinde sadece zaman kazanmak istediler; onlar zaman kazandıkça biz zaman kaybettik, kaybediyoruz...

Yarın, çok geç olabilir!

Fırat’ın doğusuna yapacağımız operasyon, emperyalistlerin oyunlarını bozacak, kartların yeniden karılmasına yol açacaktır!

Bu operasyon Türkiye’nin hem dışarıda hem de içeride rahat nefes almasına yol açacak aynı zamanda.