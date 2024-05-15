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Medya Yusuf Kaplan'dan korkutan haber!
Medya

Yusuf Kaplan'dan korkutan haber!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 01:12:00 -
Yusuf Kaplan'dan korkutan haber!

Kalbindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, son durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabından rahatsızlığını belirterek hastaneye gittiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından “Kalbimde bir ağrı var. Uyutmuyor… Dua ederseniz sevinirim.” paylaşımında bulunan Yusuf Kaplan, saatler sonra hastaneye gittiğini açıkladı. “Arkadaşlar! Hastaneye gideceğim birazdan… Doktorlarla iletişim halindeyiz. Merak etmeyin lütfen. Bir şey çıkmaz inşallah. Gelişmeleri bildiririm…” mesajını paylaşan Kaplan daha sonra iyi olduğunu belirterek fotoğraf yayımladı.

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Kaplan, AK Parti milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen’in de bulunduğu fotoğrafa şu notu düştü:

“Ümraniye Eğitim Araştırma’dan Bağcılar Medipol’e gidiyoruz. Merak edilecek bir durum yok. Bakanımız Fahrettin Koca, Yücel Arzen Hocam, Beytullah, Beyza, Marziye kardeşlerimle beraberiz. Lütfen Hastaneye gelmek için zahmet etmeyelim. Önemli bir şey çıkmayacak gibi inşallah. Dua ederseniz sevinirim.”


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Kaplan sağlık durumuyla ilgili yaptığı son paylaşımda, ''Hastaneden eve dönüyoruz… Cumartesi sabah yeniden geleceğiz. Cumartesine kadar tansiyon ve kalp ritmini ölçecek aletler yerleştirdiler her tarafıma: Transhuman bir dünyaya hızla yol alıyor dünya! Cumartesi günü anjiyo yapılacak ve 3 stent takılacak. Arayan soran kardeşlerime, ülkemizin devlet ricaline ve başta profesör Bilal Boztosun ve Profesör Ekrem Gürel olmak üzere Medipol Hastanesi Hocaları ve personeline çok özenli ilgileri ve Fahrettin Koca bakanımıza içten desteği için kalbî teşekkürlerimi iletmek isterim. İyiyim. Hamdolsun. Biraz kendine dikkat etmem ve dinlenmem lazım. Vaki olanda hayır vardır. Vesselâm.'' ifadelerini kullandı.

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