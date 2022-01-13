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Gündem Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken mesaj: Enes Kara'nın 3 intihar nedeni...
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Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken mesaj: Enes Kara'nın 3 intihar nedeni...

Elazığ'da tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharının 3 nedeni olduğunu söyleyen Yusuf Kaplan, en önemli sebebinin ateizm olduğunu ifade etti. Kaplan, münferit olay üzerinden İslam'a ve cemaatlere saldıranlara ise tepki göstererek, "Buradan İslâm düşmanlığı yapmak alçaklıktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 23:41:00 -
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken mesaj: Enes Kara'nın 3 intihar nedeni...

 yeniakit.com.tr 

Yusuf Kaplan, Elazığ'da tıp öğrencisi Enes Kara'nın intihar etmesinin 3 nedeni olduğunu ve en önemlisinin de 'ateizm' olduğunu belirtirken, münferit bir olay üzerinden İslam düşmanlığı yapmanın da alçaklık olduğunu ifade etti.

Enes Kara'nın intiharını İslam düşmanlığına dönüştürdüler

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak intihar etti. Müslüman bir ailenin çocuğu olmasına karşın, bilhassa sol tarafından yapılan 'ateizm' propagandasının kurbanı olan 20 yaşındaki Kara, intihar etmeden önce çektiği videoda son 3 yıldır ateist olduğunu ve yaşama sevincini kaybettiğini ifade etti. Enes Kara'nın intiharı üzerinden ideolojik propaganda yapan malum çevreler yine İslam dinini hedef alarak, cemaat ve tarikatların kapatılması çağrısında bulundu.

'İntiharının en önemli sebebi ateizm'

Yusuf Kaplan, Enes Kara’nın intiharı üzerinden İslam’a ve cemaatlere saldıranlara ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kaplan Enes Kara'nın en önemli intihar sebebinin umudunu yani Allah inancını yitirmesi olduğunu belirtti. 

Kaplan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

#EnesKara'nın 3 intihar nedeni: • aile çevre baskısı • sevgisizlik • en çok da anlamsızlık boşluğudur; yani tutunacak dalı, umudu, her an sığınacağı Allah inancını yitirmesidir. Ateizmdir. İntihar ateist İskandinavların sorunudur. Buradan İslâm düşmanlığı yapmak alçaklıktır.

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