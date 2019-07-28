Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş çağrı: Feshedin! Kamuoyunda eleştiri oklarının yöneldiği İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik olarak, Gazeteci - Yazar Yusuf Kaplan'dan feshedilmesi yönünde bir çağrı geldi.

Gazeteci - Yazar Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabı aracılığıyla AK Parti'ye çağrıda bulundu. İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik dikkat çeken ifadeler kullanan Kaplan, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi gerektiğini belirtti. Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda İstanbul Sözleşmesi'nin eşcinselliği meşrû hâle getirdiğini ifade etti. Ailenin çökmesi halinde toplumun çökeceğini dile getiren Yusuf Kaplan, "Eşcinselliği meşrû hâle getiren, aileyi yok ederek insan türünü yok edecek İstanbul Sözleşmesi Feshedilsin" dedi. Yusuf Kaplan 'ın paylaşımı şu şekilde:

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