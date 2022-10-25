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Gündem Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Gündem

Yusuf İslam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasındaki tıkanıklıkları aşma girişimleri, Kıbrıs meselesine barışçıl çözüm çabaları ile Filistin davasına ve dünya Müslümanlarına destekleri için teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 12:07:00 -

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yusuf İslam konserine katıldı.

Yusuf İslam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya- Ukrayna krizindeki tutumundan, Müslümanlara verdiği destekten ve Kıbrıs meselesindeki çözüm çabalarından dolayı teşekkür etti. O anlara ait görüntüleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı.

İslam Erdoğan'a şu sözlerle teşekkür etti;

"İngiliz Müslümanlara ve Birleşik Krallıktaki Cambridge Camii‘nin inşasına verdiğiniz olağanüstü cömert desteğiniz için tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Rusya -Ukrayna arasındaki tıkanıklıkları açma yönündeki harika çalışmalarınızı da takdir ediyorum. Anavatanım Kıbrıs için de barışçıl çözüm bulmaktan vazgeçmemenizi rica ediyorum. Ve İnşallah, herkesin kutsal topraklarda barış için içinde yaşayabilmesi için Filistin’in özgürlüğüne kıymetli desteğinizi devam ettirmenizi istirham ediyorum."

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