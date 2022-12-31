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Medya Yusuf Güney'e ölüm tehdidi! Burnu kırıldı: Seni öldüreceğim
Medya

Yusuf Güney'e ölüm tehdidi! Burnu kırıldı: Seni öldüreceğim

Geçen yıl saldırıya uğrayan ve burnu kırılan Yusuf Güney'in darp raporunun detayları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 15:05:00 -
Yusuf Güney'e ölüm tehdidi! Burnu kırıldı: Seni öldüreceğim

Şarkıcı Yusuf Güney, geçen yıl uğradığı saldırıda burnunu ve gözaltı kemiğini kıran F.Ç. yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi. Güney, büyük maddi kayıp yaşadığını belirterek, karşı tarafın cezalandırılmasını talep etti.

Yusuf Güney, geçen yıl Marmaris'te arkadaşının düzenlediği partiye katıldı. İddiaya göre misafirlerden F.Ç., silahını masanın üzerine koydu. Namlunun kendisine dönük olduğunu fark eden şarkıcı, karşı tarafı uyarınca kavga çıktı.

Arbede sırasında Güney'in burnu ve gözaltı kemiği kırıldı.

Yine iddialara göre F.Ç. "Bırakın onu öldüreceğim" dedi.

'Hakaret ve tehdit var'

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; darp raporu alan şarkıcı, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede F.Ç.'nin hakaret, kasten yaralama ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmaya katılan Güney, "Burnum kırıldı ve sol gözüm tamamen kapandı. Onun yüzünden konserlerim iptal oldu. Hakaret ve tehdide de maruz kaldım" dedi. Dava sürüyor.

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