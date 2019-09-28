Yusuf Güney, Tarkan'a alkış tutan ikiyüzlülerin maskesini indirdi: Bir değiştirin şu kafayı ya!

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Sanatçı Yusuf Güney, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i öven şarkıcı Tarkan'ın sözleri üzerinden kendisini linç edenlere cevap vermişti. Güney, Tarkan'ın övgü dolu sözleriyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözünün olduğu videoyu paylaşmıştı.

"Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş?"

Yusuf Güney, paylaştığı videoya "Sayın Kılıçdaroğlu ne demiş? Arkadaşlar Tarkan'a, megastarımıza lafım yok. Lafım ve bu videoyu paylaşma nedenim bana aylardır hakaret eden şahıslara nacizane bir göndermedir. İnce bir mesajdır anlayana." yorumunu yaparak ikiyüzlülük yapan bir kısım aşırı partizan CHP'lilere göndermede bulunmuştu.

Bu paylaşımının ardından maskesi düşen bazı CHP'liler Yusuf Güney'i yine hedefe koymasının ardından Yusuf Güney'den bir açıklama daha geldi.

"Bir değiştirin şu kafayı ya!"

"Bu ülke de herkesin görüşüne , duruşuna fikrine , düşüncesine saygı duymayı öğreneceksiniz Dünya sadece sizlerin etrafında dönmüyor bunuda öğreneceksiniz . .. Saygılar" notuyla bir video paylaşan Yusuf Güney, "Yine maşallah sosyal medyada döktürüyorsunuz; hakaretler, küfürler... "Sen kimsin, sen Tarkan'ın tırnağı olamazsın." Ya arkadaş, ben Tarkan ile yarış içerisinde değilim ki! İzlediğim videoda şunu gördüm; iltifat yağmuruna tutuyor, siyasi bir partinin başkanlarını. Ve herkes alkışlıyor. 'Düşünce özgürlüğü, iltifat onlar, ne kadar güzel sözler' diye karşılıyor. Eyvallah, saygımız var, saygı duyuyorum. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı seçildiği zaman bir fotoğraf paylaştım diye 120 bin kişi küfür ederek takipten çıktı. Ben yaptığım zaman 'yalaka' oluyorum. Başkası yaptığı zaman 'aydın insan, düşünce özgürlüğü, cumhuriyetçi, laikçi...' Bir zahmet ne yapıyorsunuz ya? Bir değiştirin şu kafayı ya! Şu ülke için biraz faydanız olsun! Faydalı işlerle uğraşın ne olur ya, boş işlerle uğraşmayın! İşinize bakın, güzel işlerle uğraşın. Hadi eyvallah." ifadelerinde bulundu.