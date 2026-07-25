Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

Yaz sezonunun tam ortasında kent genelinde ve yüksek kesimlerde aniden bastıran yağışlı hava, tarlalardaki ürün durumunu ve çiftçinin çalışma takvimini doğrudan etkiledi. Özellikle biçerdöverlerin girmeye hazırlandığı ekili alanlarda serin ve yağışlı havanın hâkim olması, bölgedeki tarım uzmanları ile üreticilerin gözlerini tarlalara çevirmesine neden oldu. HÜYÜK BÖLGESİNDE YOĞUN YAĞIŞ MESAİSİ Kentin batı kesimlerinde yer alan ve tarımsal üretimiyle öne çıkan Hüyük ilçesi ile çevresi, son meteorolojik tahminlerin ardından bereketli bir yağış dalgasının etkisi altına girdi. İlçeye bağlı Göçeri Mahallesi ve civarında gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren, gündüz saatlerinde ise şiddetini artıran yağışlar tarım arazilerini suyla buluşturdu. Kısa sürede etkili olan kuvvetli yağışlar, bölgedeki kuraklık riskine karşı toprağa can suyu sağlarken üreticiler tarafından da yakın takibe alındı. Bölgedeki son durumu değerlendiren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yağışların yoğunluğuna dikkat çekerek sahadaki gözlemlerini aktardı. Yağışın gece saatlerinden itibaren kesintisiz sürdüğünü ve arazide ciddi bir su girdisi sağladığını belirten Soylu, üreticilerin en çok korktuğu dolu yağışının yaşanmamasının büyük bir şans ve sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. Konya, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak n büyük kaynaklara sahip olan buğday, arpa, mısır ve kuru bakliyat üretiminde lider ildir. Konya Ovası'nda son dönemde etkili olan yağışlar, tarlalardaki nem oranını artırarak kuru hububat hasat takvimini yaklaşık bir hafta süreyle öteli/geciktirdi.