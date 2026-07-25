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Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

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Giriş Tarihi:

Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

Türkiye'nin Anadolu'da tahıl ambarı olarak bilinen Konya ovası ve çevresinde etkili olan son hava değişimleri, tarımsal üretimde hareketli günlerin yaşanmasına yol açtı. Konya topraklarının büyük bölümünde kuru hububat yağış dalgasının etkisi altına girdi. Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. Konya'da yaptığı incelemeleri tek tek açıkladı.

#1
Foto - Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

Anadolu'nun tahıl ambarı Konya ovası ve çevresinde etkili olan son hava değişimleri, tarımsal üretimde hareketli günlerin yaşanmasına yol açtı.

#2
Foto - Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

Yaz sezonunun tam ortasında kent genelinde ve yüksek kesimlerde aniden bastıran yağışlı hava, tarlalardaki ürün durumunu ve çiftçinin çalışma takvimini doğrudan etkiledi. Özellikle biçerdöverlerin girmeye hazırlandığı ekili alanlarda serin ve yağışlı havanın hâkim olması, bölgedeki tarım uzmanları ile üreticilerin gözlerini tarlalara çevirmesine neden oldu. HÜYÜK BÖLGESİNDE YOĞUN YAĞIŞ MESAİSİ Kentin batı kesimlerinde yer alan ve tarımsal üretimiyle öne çıkan Hüyük ilçesi ile çevresi, son meteorolojik tahminlerin ardından bereketli bir yağış dalgasının etkisi altına girdi. İlçeye bağlı Göçeri Mahallesi ve civarında gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren, gündüz saatlerinde ise şiddetini artıran yağışlar tarım arazilerini suyla buluşturdu. Kısa sürede etkili olan kuvvetli yağışlar, bölgedeki kuraklık riskine karşı toprağa can suyu sağlarken üreticiler tarafından da yakın takibe alındı. Bölgedeki son durumu değerlendiren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yağışların yoğunluğuna dikkat çekerek sahadaki gözlemlerini aktardı. Yağışın gece saatlerinden itibaren kesintisiz sürdüğünü ve arazide ciddi bir su girdisi sağladığını belirten Soylu, üreticilerin en çok korktuğu dolu yağışının yaşanmamasının büyük bir şans ve sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. Konya, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak n büyük kaynaklara sahip olan buğday, arpa, mısır ve kuru bakliyat üretiminde lider ildir. Konya Ovası'nda son dönemde etkili olan yağışlar, tarlalardaki nem oranını artırarak kuru hububat hasat takvimini yaklaşık bir hafta süreyle öteli/geciktirdi.

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Foto - Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, Beklenen yağışlardan Hüyük ilçemizde nasibini alıyor. Anlık Konya-Hüyük Göçeri Mahallesi.. Maşallah çok yoğun bir yağış var, gecede yağmış.. Çok şükür dolu yok. Bölgede hububat hasatı bir hafta ötelenir bu yağışlarla diyerek sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

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Foto - Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

BİÇERDÖVERLER İÇİN ZORUNLU MOLA: HASAT BİR HAFTA GECİKECEK... Ekinlerin tam olgunlaşma aşamasında olduğu bu dönemde düşen yağışlar, ürün kalitesi ve biçim zamanlaması açısından kritik bir tabloyu beraberinde getiriyor. Tarlalardaki yüksek nem oranı ve sapların ıslaklığı nedeniyle biçerdöverlerin araziye giriş süresinin zorunlu olarak esnetileceği öngörülüyor. Uzman değerlendirmelerine göre, bölgede devam eden ve toprağı doyuran bu yağışlar sebebiyle hububat hasadı yaklaşık bir hafta süreyle ötelenmiş olacak. Ürünlerin zarar görmeden, doğru tane nem oranında toplanabilmesi için tarlaların yeniden kuruması ve güneşli havaların etkisini göstermesi bekleniyor.

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Foto - Tahıl ambarı Konya’da topraklara düşen yoğun yağış kuru hububat hasat takvimini 1 hafta geciktirdi

Tarım uzmanları, nemli ortamda yapılan erken biçimin ürünün depolanması ve kalitesi açısından risk yaratabileceğine işaret ederek, çiftçilerin acele etmeden toprağın ve ekinin ideal kuruluk seviyesine gelmesini beklemesi gerektiğini hatırlatıyor.

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