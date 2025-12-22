Yusuf güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri... Herkes merak etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı. Emniyet güçleri operasyonla sanatçıyı adresinde bulunduğu yerde yakalayarak, sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Ardından kendisi, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri gibi işlemler için yönlendirildi. Peki, Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney nereli, kaç yaşında?

Yusuf Güney, Türk müzik dünyasında besteci ve şarkıcı kimliğiyle tanınan başarılı bir isimdir. Genç yaşta ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Güney, burada ilk olarak pazarlama alanında çalışarak hayatını sürdürdü.

YUSUF GÜNEY KİMDİR? Yusuf Güney kaç yaşında?

1984 yılında dünyaya gelen Yusuf Güney, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Trabzon doğumlu olan sanatçının aslen Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden olduğu bilinmektedir.

İŞTE MERAK EDİLEN DETAYLAR...

Yusuf Güney 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısı olan Yusuf Güney aynı zamanda söz yazarı ve bestecidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Güney, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı.

YUSUF GÜNEY'İN KARİYERİ

Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

Şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Mayıs ayında ise albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010'da yine Emre Plak'la çıkarıldı.

Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü çıkarmıştır.

