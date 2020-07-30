Yusuf Alabarda'dan kritik iddia: Ani bir saldırı yapabilirler
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter ve destekçilerinin Sirte'ye ani bir saldırı yapabileceklerini bildirdi.
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter ve destekçilerinin Sirte'ye ani bir saldırı yapabileceklerini belirtti.
Hafter ve destekçilerinin bu ani saldırıyla UMH ve TSK'yı ateşkese zorlayacak bir oldu bitti peşinde olduklarına dair bölgeyi iyi bilen ve bölgede mukîm kişilerden bilgiler gelmekte olduğunu belirten Alabarda'nın tweeti şöyle: