Yusuf Alabarda'dan heyecanlandıran sözler: Hiçbir sınırımız değişmez değil
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, "Öğretilmiş çaresizlikten bir an evvel çıkalım. Coğrafyamızda başta Ege Denizi olmak üzere hiçbir sınır değişmez değildir." dedi.
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alabarda, "Öğretilmiş çaresizlikten bir an evvel çıkalım." dedi.
Alabarda, sözlerine şöyle devam etti:
"Coğrafyamızda başta Ege Denizi olmak üzere hiçbir sınır değişmez değildir."