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Gündem Yusuf Alabarda öteki ABD'yi anlattı! Pentagon ne istiyor?
Gündem

Yusuf Alabarda öteki ABD'yi anlattı! Pentagon ne istiyor?

Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda Pentagon'un Ortadoğu'daki niyetini ve ABD Başkanı Donal Trump'ın neden bu yapıyla karşı karşıya geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 01:10:00 - 2020-09-16 01:11:51

ABD'nin Ortadoğu politikası ve Başkan Donald Trump ve Pentagon'un neden karşı karşıya geldiğini Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda özetledi.

Alabarda'nın tespitleri şöyle:

"Pentagon'da siyaseti politikayı dizayn eden bir oluşum var"

Trump diyorki Pentagon beni dinlemiyor. Neden dinlemiyor. Pentagon'da siyaseti politikayı dizayn eden bir oluşum var. Kim bunlar Luckhed Mardin, Boing vs.. ABD'de başkanın kim olacağına dair müthiş tesirleri vardır deniyor. Fakat Trump'ın ağzından duyduğumuz gibi bunu bu kadar net söylemedik. Trump diyorki asker çekmek istiyorum Boing izin vermiyor. Afganistan'dan asker çekmek istiyorum Pentagon dinlmiyor diyor. Niye dinlemiyor çünkü boing izin vermiyor. Paralar vergi mükelleflerin cebinde kalsın istiyorum ancak yine izin vermiyorlar. Kim izin vermiyor yine dev şirketler.

ABD'nin bir yıl önceki emekli olan Savunma Bakanı Orgeneral James Mattis, Muhammed bin Zayed'e 100 bin dolar karşılığında danışman oldu. Bu adam diyorki şirketlere daha fazla silah satmak istiyorsanız Ortadoğu'dan çıkmayın. Trump'ın söyledikleri bunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

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