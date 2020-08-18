Yusuf Alabarda: Barbaros'un torunları bunu kabul etmez

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Stratejist Yusuf Alabarda, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyi dengeler üzerine Doğu Akdeniz'deki oyunu yaslayabilmek için olağanüstü çaba gösteriyor." diyerek Türkiye'nin gerekli hamleleri yaptığını açıkladı.

Alabarda, Türkiye'ye karşı kurulan haçlı ittifakına değinerek, "Biz bunu Kosova'da, Kurtuluş Savaşı'nda, Preveze'de gördük. Barbaros'un torunları Doğu Akdeniz'de hamasete kapılmadan söylüyorum. Kendi sınırlarının dibinde Türkiye'yi kara ülkesine çevirecek hiç bir oldu bittiyi kabul etmeyecektir." dedi.

Fransa, Yunanistan, Rum yönetimi ve Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kazanımlarından rahatsız olduğu için ülkemize karşı birlikte aynı politikayı izliyorlar.