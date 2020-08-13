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Yusuf Alabarda: ABD Türkiye'ye gizli ambargo uyguluyor

Güvenlik ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda, Türkiye'ye müttefiklik çerçevesinde destek olması gereken ABD'nin Türkiye'ye gizli bir silah ambargosu uyguladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 03:08:00 -
Yusuf Alabarda: ABD Türkiye'ye gizli ambargo uyguluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye karşı takındığı tavra tepki gösteren Güvenlik ve strateji uzmanı Yusuf Alabarda sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Müttefik ABD 2 yıldır Türkiye'ye gizli silah ambargosu uyguluyor. Sisi'ye, YPG'ye, konsolosluğunda testere ile gazeteci kestiren Suudi Arabistan'a, mazlum Libyalıları katleden çete başı Halife Hafter'e uygulamadığı ambargoyu NATO üyesi Türkiye'ye uyguluyor. Bizi öldürmeyen güçlendirir." dedi.

 

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