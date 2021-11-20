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Biyografi Yusuf Akkuş kimdir? Yusuf Akkuş nereli? Yusuf Akkuş nerede görev yaptı
Biyografi

Yusuf Akkuş kimdir? Yusuf Akkuş nereli? Yusuf Akkuş nerede görev yaptı

Yusuf Akkuş kim? Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş getirildi. Peki, Yusuf Akkuş kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-20 18:10:00 -
Yusuf Akkuş kimdir? Yusuf Akkuş nereli? Yusuf Akkuş nerede görev yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.

Yusuf Akkuş kimdir? Yusuf Akkuş nereli? Yusuf Akkuş nerede görev yaptı

Yusuf Akkuş, 1963 yılında Trabzon-Araklı İlçesi Kayacık Köyünde doğdu.

İlkokulu köyünde okudu. İlkokuldan sonra bir müddet Kur’an kursunda eğitim aldı. 1980 yılında Araklı İmam-Hatip Ortaokulundan,1984 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesinden, 1988 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Sakarya-Kaynarca Dağyeri Köyünde İmam-Hatiplik görevine başladı.

1989 yılında Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezinde Müftülük ve Vaizlik kursu gördü. Kurs sonrası Artvin Yusufeli Vaizliğine atandı. 1989-1991 yılları arasında Çorum-Osmancık İmam-Hatip Lisesinde asker öğretmen olarak görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Sakarya Karapürçek İlçesi Vaizliği, 1995-1997 yıllarında Giresun Çamoluk, 1997-2004 yılları arası Eskişehir Mihalıççık, 2004-2011 yılları arası Sakarya-Kocaali, 2011 yılında kısa bir süre Sakarya Erenler İlçe Müftülüğü görevlerinde bulundu. Aynı yıl Sakarya İl Müftü Yardımcılığı görevine atandı. 2012 yılında Kocaeli Çayırova İlçe Müftülüğü, 2013 yılında tekrar Sakarya İl Müftülüğü Yardımcılığı görevine getirildi. 2018/296 sayılı kararname ile Sivas İl Müftüsü olarak atandı. 20 Kasım 2021’de ise Kayseri İl Müftülüğüne atanmıştır.

Müftü Akkuş, evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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