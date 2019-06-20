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Yürüyerek madalyalara abone oldular

- Gaziantep'te yaklaşık iki yıl önce atletizmin bir dalı olan yürüyüşe başlayan 2 kız sporcu, azimli çalışmaları sonucu Türkiye dereceleri elde etti- Yakınlarınca yürüyüş stili bakımından Kemal Sunal'ın 1984 yılındaki "Postacı" filmindeki "Adem" karakterine benzetilen sporcular, başarılarıyla göz dolduruyor- Sporculardan Esma Öztekin:"Evde televizyon, bilgisayar oynamayı azalttım. Spor yaparak vakit geçiriyorum. Diğer arkadaşlarımı spora yönlendiriyorum"- Sude Naz Güçlü: "Kendimi daha da ilerletmek istiyorum"

20 Haziran 2019 Perşembe 11:19
Yürüyerek madalyalara abone oldular


GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te yaklaşık iki yıl önce atletizmin bir dalı olan yürüyüşe başlayan 2 kız sporcu, azimli çalışmaları sonucu Türkiye dereceleri elde etti.

Yakınlarınca yürüyüş stili bakımından Kemal Sunal'ın 1984 yılındaki "Postacı" filmindeki "Adem" karakterine benzetilen sporcular, başarılarıyla göz dolduruyor.

Sporculardan 14 yaşındaki Sude Naz Güç'ün 25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilen Spor Toto Kulüpler Arası Yürüyüş LigiFinal Yarışmaları 3000 metrede 16 Yaş Altı kategoride Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra çeşitli Türkiye dereceleri bulunurken, Esma Öztekin'in ise okullar arası puanlı atletizmde yarışmasında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri bulunuyor.

Esma Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda yapılan sporcu seçmelerinde antrenörleri Aynur Erdoğan tarafından keşfedildiklerini söyledi.

Yürüyüşe başladığı zaman etrafındaki insanların şaşırdığını anlatan Öztekin, "Çok bilinen bir spor olmadığı için şaşıranlar olmuştu. Genelde bizi Kemal Sunal'ın filmindeki 'Adem' karakterine benzetiyorlar. Yaptığım branşı seviyorum. Hedefim ileride beden eğitimi öğretmeni olmak." dedi.


- "Yürüyüş teknoloji bağımlılığını azalttı"


Spora başladıktan sonra hayatının olumlu yönde değiştiğine dikkati çeken Öztekin, şöyle devam etti:

"Evde televizyon, bilgisayar oynamayı azalttım. Spor yaparak vakit geçiriyorum. Diğer arkadaşlarımı da spora yönlendiriyorum. Derslere daha konsantre oluyorum. Disiplinli olmaya başladım. İki yılda iyi dereceler elde ettim. Adana yapılan Okullar Arası Puanlı Atletizmde Yarışmasında üçüncü, Bursa gerçekleştirilen Okullar Arası Puanlı Atletizmde ikinci, Adıyaman'da da takım birinciliğimiz var."


- "Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum"


Sude Naz Güç ise arkadaşlarından etkilenerek iki yıl önce yürüyüşe başladığını kaydetti.

Disiplinli çalışmaları sayesinde Türkiye dereceleri elde ettiğinin altını çizen Güç, "Derslerimi ve antrenmanlarımı aynı anda sürdürüyorum. İkisinde de başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Telefon ve internetten uzak kalıyorum. Spora daha çok vakit ayırıyorum. Ankara'da yapılan şampiyonada 16 Yaş Altı kategoride Türkiye birinciliği, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen şampiyonalarda yine aynı kategoride Türkiye ikinciliği derecelerim var. İzmir'de 14.50 olan TOHM barajını 14.25 ile geçtim. Kendimi daha da ilerletmek istiyorum." dedi.


- "Başarılarıyla diğer öğrencilere örnek oldular"


Sporcuların eğitim gördüğü Fuat Şimşek Ortaokul Müdürü İrfan Şan da öğrencilerinden Esma ve Sude'nin yanı sıra 3 kızın daha Türkiye dereceleri elde ettiğini aktararak, öğrencilerinin başarılı olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğrencilerinin başarıları sayesinde kendilerine öz güvenlerinin geliştiğine dikkati çeken Şan, şunları kaydetti:

"Takım ruhu kazandılar, seyahatlere gidiyorlar. Telefon, internet gibi bağımlılıklardan uzaklaşıyorlar. Obeziteden uzak duruyorlar. Şampiyon oldukça öz güvenleri arttı. Derslerine çok katkısı oldu. Diğer öğrencilerim kendilerini örnek almaya başladı. Esma içine kapanık, sessiz bir öğrenciydi. Spordan sonra okuldaki yürüyüşü değişti, öz güveni arttı. Daha mutlu ve sağlıklı. Sude de çekingendi. Başarıları sayesinde öz güveni gelişti. Bu öğrencilerim her dönem takdir, teşekkür alıyor. Spor, dersteki başarılarına engel olmuyor. Tam tersine daha disiplinli ve çalışkanlar."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:19
  1. esma öztekin
  2. Gaziantep
  3. Sude Naz Güç
  4. sude naz güçlü
  5. Yürüyüş

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