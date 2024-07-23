Yürü Trump, kim tutar seni? Hemen herkes diz çökerek, toplu dua etti

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, Donald Trump’ın Evanjelik Hristiyanlar tarafından ilahi bir şahsiyet olarak görüldüğünü ifade etti. Öcal, Trump’ın bu desteği sayesinde Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olarak kabul edildiğini belirtti. Ayrıca Trump’ın, kendisine yönelik suikast girişiminden kurtulmasının ardından Evanjelik liderler tarafından "Tanrı’nın seçilmişi" olarak daha da yüceltildiğini vurgulayan Öcal, Trump’ın bu destekle yeniden başkanlık yarışına girdiğini kaydetti. Hakkı Öcal, yazısında özetle şunları ifade etti:

"(...) Trump’ın Evanjelik Hristiyan tabanı, ki oy itibariyle değilse bile etki bakımından Amerika’nın en güçlü kiliselerine sahiptir, Trump’ı zaten bir tür ilahi şahsiyet sayıyordu. Beyaz Saray’da eyaletlerden gelen rahip ve rahibelerle el-ele tutuşup dua seansları yaptıklarını hatırlıyor olmalısınız. En azından Türkiye’de 3 yıl hapis cezasına çarptırılması sonrası serbest bırakılan ABD’li rahip Andrew Brunson’ı Beyaz Saray’da ağırlayan Trump’ın hemen düzenlediği ayin, hatırlardadır.

Bu inançta olan çoğu Amarikalı için Trump, zaten Tanrı’nın ABD’yi yönetmek üzere “tayin ettiği” kişiyken, şimdi, kimin başına gelirse gelsin “Allah korudu!” diye karşılanacak, suikastçının beynine saplanmak üzere nişanladığı mermiden ani hareketle (ve kulağında küçük bir çentikle) kurtulunca, iyice yüksek bir makama gelecektir. Eski Roma imparatorlarının da imparator olmakla tanrılaştıklarına inanılırdı. Babtist Hristiyanlar vargüçleriyle karşı çıkıyorlar ama ünlü Evanjelik Billy Graham’ın oğlu ve topladığı yıllık bağış miktarı 1 milyar doları aşan “Samaritan’s Purse” adlı hayır kurumunun başkanı Franklin Graham, “Trump’ın ABD’yi yönetmek üzere Tanrı tarafından seçilmiş olduğunu” ilan etti bile.

Trump’ı Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olarak onaylayan kurultayda Trump’ı takdim konuşmasını yapan rahip Lorenzo Sewell de Trump’ın “Tanrının bir mucizesi” olduğunu söyledi ve salon önce alkıştan yıkıldı, sonra hemen hemen herkes diz çökerek, toplu dua etti. (...)"

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