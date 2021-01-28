  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yurttan çıkan kızlara iğrenç tuzak! Evi özel olarak tasarlamışlar
Yerel

Yurttan çıkan kızlara iğrenç tuzak! Evi özel olarak tasarlamışlar

Ankara’da yetiştirme yurtlarından çıkan ya da ailevi sorunları olan kadınları tuzağa düşürerek senet imzalatan ve zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapan polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:37:00 -
Yurttan çıkan kızlara iğrenç tuzak! Evi özel olarak tasarlamışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, 'insan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarıyla ilgili bir çetenin izine ulaştı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, çete üyelerinin kent merkezinde saklandığı ikametlere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.B. isimli kadın ile E.K, E.D, E.G, M.B, O.D, O.K. ve S.B. gözaltına alındı.

Özel olarak tasarlamışlar

Ekipler, evlerde yaptıkları detaylı incelemelerde, şüphelilerin Yenimahalle ilçesinde belirledikleri daireleri, fuhuş amaçlı özel olarak dizayn ettikleri ve yetiştirme yurtlarından çıkan, ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınları tehdit ederek, darp ederek ya da borçlandırıp senet imzalattırarak fuhuş yapmaya zorladıklarını tespit etti. Şüpheliler hakkında toplam 21 kez 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör ve 86 mermi ele geçirildi. Şüpheliler ile fuhşa zorlanan kadınların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AA

BU AL..KLARI KURŞUNA DİZİN
  • Yanıtla

Maraşlı

Bu memleketten kefere yasaları gidip Allahu azimuşşanın kanunları uygulanmadıkça huzur ve refah gelmez vede böyle rezillikler hiç bitmez , lanet olsun sisteminize olan hep masum ve zayıflara oluyor. İlahi adaletine muhtacız yarab duy sesimizi,
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Rusya Çeçen genci konuşuyor
Dünya

Rusya Çeçen genci konuşuyor

Rus güvenlik güçleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde onlarca polise karşı tek başına dövüşen Çeçen genci arıyor. P..
Biden'dan BAE'ye F-35 hançeri
Dünya

Biden'dan BAE'ye F-35 hançeri

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, aralarında BAE'ye satış onayı verilen F-35'lerin de bulunduğu birçok askeri satışı askıya aldı...
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenler rektörlüğe sırtını dönüp LGBT bayrağının altına sığındı!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden bazı akademisyenler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay