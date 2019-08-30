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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi, Karadeniz’in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:54
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi, Karadeniz’in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30


İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29


İzmir: Az bulutlu ve açık 32


Adana: Parçalı ve az bulutlu 34


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30


Antalya: Az bulutlu ve açık 38


Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor. 27


Erzurum: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 08:54
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