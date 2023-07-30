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Yaşam Yurtta hava durumu
Yaşam

Yurtta hava durumu

Yeniakit Publisher
2023-07-30 09:33:00 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava durumu şöyle;

Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Ordu ve Artvin çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
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İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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