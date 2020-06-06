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Aktüel

Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 08:56:30 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 31


İstanbul: Az bulutlu ve açık 29


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32


Adana: Az bulutlu ve açık 36


Antalya: Az bulutlu ve açık 30


Samsun: Az bulutlu 26


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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