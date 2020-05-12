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Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 09:44:09 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29


İzmir: Az bulutlu 32


Adana: Parçalı ve az bulutlu 28


Antalya: Az bulutlu 25


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18


Diyarbakır: Az bulutlu 26

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