Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda ise akşam saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu 22

Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24