  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:48:00 -
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Malatya ve Elazığ dışında Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Giresun, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Düzce ve Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda ise akşam saatlerine kadar güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16


İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19


Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 22


Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20


Samsun: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23


Trabzon: Çok bulutlu 22


Erzurum: Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı