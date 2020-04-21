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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2020-04-21 08:51:53 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 16


İstanbul: Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı 12


İzmir: Parçalı bulutlu 22


Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26


Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21


Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 12


Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 12


Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15


Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 25

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