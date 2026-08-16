27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor!
Merkez üssü Kocaeli olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Merkez üssü Kocaeli olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti.
7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor.
Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında bulunan ve 18 ila 55 metre derinliğe uzanan bölgede felaketten kalan izler hala ilk günkü gibi duruyor.
D.eprem sırasında kökünden sökülen çınar ağaçları ile çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahlarının kalıntıları bulunuyor.
Ekipler, bölgede dalış yapıp depremden yıllar sonra su altında kalan yapı kalıntılarını görüntüledi.
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