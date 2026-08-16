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Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı 27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor! Tartışmalı araç müzayedede ezber bozdu: İlk elektrikli Ferrari'ye servet ödediler! TOUR OF ORDU 2026, Karga Tepesin'de sona erdi Sözde medeni Batı'nın karanlık yüzü: Hayalet görünümlü kadın işçiler! Macaristan ve Polonya dünyanın en çok turist taşıyan ülkesi oldu: Avrupa'da oranları yüksek seviyeye çıktı
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27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor!

Merkez üssü Kocaeli olan 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti.

#1
Foto - 27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor!

7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor.

#2
Foto - 27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor!

Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında bulunan ve 18 ila 55 metre derinliğe uzanan bölgede felaketten kalan izler hala ilk günkü gibi duruyor.

#3
Foto - 27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor!

D.eprem sırasında kökünden sökülen çınar ağaçları ile çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahlarının kalıntıları bulunuyor.

#4
Foto - 27 yıl geçti ama acısı dinmedi: Denizin altında ilk günkü gibi duruyor!

Ekipler, bölgede dalış yapıp depremden yıllar sonra su altında kalan yapı kalıntılarını görüntüledi.

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