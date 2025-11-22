En iyi kare için sabırla bekliyorlar! Yalıçapkını için nöbetteler

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fethiye’deki Kuş Cenneti yalıçapkınını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunlarının adeta açık hava stüdyosuna dönüştü.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Çalış Kuş Cenneti, son günlerde fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Bölgeye erken saatlerde gelen fotoğraf tutkunları, kendilerini kamufle ederek kuşları çekme mücadelesi veriyor. Fotoğrafçılar, özellikle yalıçapkınını çekebilmek amacıyla su ile sazlıkların yakın noktalarına kuşların konabilmeleri için düzenek kuruyor. Kuş Cenneti'nin sakinleri ise fotoğrafçıların kadrajına girerek onların en iyi kareye ulaşmasını sağlıyor.

Fotoğrafçı Hamdi Yaman, 20 yıldır fotoğraf çektiğini, son 10 yıldır da özellikle kuşlarla ilgili çalışma yaptığını söyledi.

Fethiye'deki Kuş Cenneti'ne özellikle göç mevsimlerinde göçmen kuşların uğradığını belirten Yaman, "Kış aylarında da genelde beyaz ve gri balıkçıl, yalıçapkını, saz delicesi ve benzeri kuşlar bulunuyor. Yalıçapkını, biraz ilginç kuş türü ve çok hızlı. Bu yüzden kuşun konması için bölgeye küçük dallar yerleştiriyoruz.

O gelip konduğu zaman fotoğraf ve görüntüsünü çekiyoruz. Özellikle yalıçapkını, spesifik bir kuş ve bize sabrı öğretiyor. Eğer yeterince beklerseniz ve görünmezseniz çok güzel kareler elde edebilirsiniz." dedi. Kuşların lensleri tehdit olarak algıladıkları için alanda görünmez olma mücadelesi verdiklerini dile getiren Yaman, kuşları gözlemlemek amacıyla çadır kurduklarını veya kamufle olabilmek için elbise giydiklerini anlattı.

Yaklaşık 30 yıldır fotoğraf çeken Şefik Akkurt (60) da Çalış Kuş Cenneti'nde çok güzel zaman geçirdiğini ifade etti.

Kuşları izlemenin, onların hareketlerini takip edip güzel pozlarını yakalamanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akkurt, şunları kaydetti: "Burada devamlı kışlayan bir balık kartalımız var. Gün boyu onun gelmesini beklemek beni rahatlatıyor. Eve döndüğümde güzel kareler yakalamışsam daha da çok mutlu oluyorum. Yılın yaklaşık 3-4 ayını bu alanda geçiriyorum. Yalıçapkını, hayran olduğum bir kuş. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu hızlı kuşu, Çalış Kuş Cenneti'nde gözlemliyoruz. Yalıçapkınının dalış anını çekmek, balığı nasıl avladığını görmek ve onu yakalamak, bir fotoğrafçı için çekilebilecek en güzel anlardan. Henüz hayalimdeki pozunu yakalayamadım." Akkurt, hayalindeki kareyi çekmek için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

