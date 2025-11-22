En iyi kare için sabırla bekliyorlar! Yalıçapkını için nöbetteler

Kuşları izlemenin, onların hareketlerini takip edip güzel pozlarını yakalamanın kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akkurt, şunları kaydetti: "Burada devamlı kışlayan bir balık kartalımız var. Gün boyu onun gelmesini beklemek beni rahatlatıyor. Eve döndüğümde güzel kareler yakalamışsam daha da çok mutlu oluyorum. Yılın yaklaşık 3-4 ayını bu alanda geçiriyorum. Yalıçapkını, hayran olduğum bir kuş. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu hızlı kuşu, Çalış Kuş Cenneti'nde gözlemliyoruz. Yalıçapkınının dalış anını çekmek, balığı nasıl avladığını görmek ve onu yakalamak, bir fotoğrafçı için çekilebilecek en güzel anlardan. Henüz hayalimdeki pozunu yakalayamadım." Akkurt, hayalindeki kareyi çekmek için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.