  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Kel oldu: Sosyal medya hesabından paylaştı! Estetik sonrası hali şoke etti... Gündem oldu
Aktüel

Kel oldu: Sosyal medya hesabından paylaştı! Estetik sonrası hali şoke etti... Gündem oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kel oldu: Sosyal medya hesabından paylaştı! Estetik sonrası hali şoke etti... Gündem oldu

Estetik süreci sırasında kullandığı ilaçların etkisiyle saç dökülmesi yaşayan fenomen Hülya Mizgin kel oldu. Estetik mağduru fenomen sosyal medya hesabından bir paylaşımı gündem oldu.

Estetik süreci sırasında kullandığı ilaçların etkisiyle saç dökülmesi yaşayan fenomen Hülya Mizgin kel kaldı sosyal medyadaki son paylaşımıyla takipçileri şoke oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı...

TikTok’ta geniş bir kitle tarafından takip edilen ve her canlı yayını binlerce kişi tarafından izlenen fenomen Hülya Mizgin, son paylaşımıyla takipçileri şaştı.

 

Estetik sürecindeki ilaçlar nedeniyle saçlarını kaybeden fenomen Hülya Mizgin, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Amerika’da "Mar-a-lago yüzü" estetik çılgınlığı
Amerika’da “Mar-a-lago yüzü” estetik çılgınlığı

Gündem

Amerika’da “Mar-a-lago yüzü” estetik çılgınlığı

Muş’ta eski eş dehşet saçtı! Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı
Muş’ta eski eş dehşet saçtı! Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Yerel

Muş’ta eski eş dehşet saçtı! Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı

Bakkalda bile bulunan o zehirle ilgili şoke eden gerçekler ortaya saçıldı! 32 saatte yok oluyor
Bakkalda bile bulunan o zehirle ilgili şoke eden gerçekler ortaya saçıldı! 32 saatte yok oluyor

Gündem

Bakkalda bile bulunan o zehirle ilgili şoke eden gerçekler ortaya saçıldı! 32 saatte yok oluyor

Türkiye gündemini sarsacak gelişme! 25 zehirlenme vakası daha az önce kamuoyuna açıklandı
Türkiye gündemini sarsacak gelişme! 25 zehirlenme vakası daha az önce kamuoyuna açıklandı

Gündem

Türkiye gündemini sarsacak gelişme! 25 zehirlenme vakası daha az önce kamuoyuna açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23