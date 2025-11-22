O ilimizde kasım ayında denize girdiler
Aydın’da mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar, kasım ayında Kuşadası sahillerini hareketlendirdi; turistler denize girip güneşin tadını çıkardı.
Aydın’da hava sıcaklıklarının 25,6 dereceye kadar yükselmesi, kasım ayında beklenmeyen bir canlılık oluşturdu.
Sonbaharda deniz keyfi
Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 25,6 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'ndaki plajları doldurdu. Tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve balık tutmayı tercih etti.