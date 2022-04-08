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Gündem Yurtdışından getirtti, gören inanamıyor! Hepsi dev gibi
Gündem

Yurtdışından getirtti, gören inanamıyor! Hepsi dev gibi

Adana'da 5 bin anaç tavşan ile etlik tavşan üretimi yapan Kasım Mesutoğlu, yurtdışından getirttiği Velika cinsi dev tavşanların da üretimini yapacak.11 kilogramlık dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 12:26:00 -
Yurtdışından getirtti, gören inanamıyor! Hepsi dev gibi

Adana'da 5 bin anaç tavşan ile etlik tavşan üretimi yapan Kasım Mesutoğlu, yurtdışından getirttiği Velika cinsi dev tavşanların da üretimini yapacak.11 kilogramlık dev tavşanlar görenleri şaşırtıyor.

Dev tavşanların hobi amaçlı beslendiğini belirten Mesutoğlu, "Özellikle bizim çiftliğimiz etlik tavşan üretim çiftliği. Bu dev tavşanlar hobi amaçlı yurtdışından ithal ettiğimiz tavşanlar. Bu tavşanlar normal üstü, Velikan cinsi. 

Buraya çok fazla ziyaretçi geliyor onlar seviyorlar. Hobi olarak 5 adet Velikan dev tavşan var. 9-11 kilo ağırlığındalar. Kulakları 22,5 santimetre. Normal etlik tavşan 4-6 kilogram arasında dev tavşanlar 12 kilogramı bile geçebiliyor" dedi.

Avrupa’dan ve Akdeniz tatil bölgesinde etlik tavşana yoğun ilgi olduğunu belirten Kasım Mesutoğlu, "Katar, Bahreyn, Dubai yeni talep olan ve Azerbaycan'dan beklemediğimiz oranda talep geldi" diye konuştu.

 

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