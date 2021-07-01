Yurtdışındaki Türkler yalnız değil YTB’den burs müjdesi

yeniakit.com.tr



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup vatandaşların bulundukları ülkelerin; kültür, akademi, siyaset ve sosyal hayatında aktif olabilmeleri ve onları ideallerine kavuşturacak doğru yönlendirmeler için her yıl onlarca çalışma yürütüyor. Bu doğrultuda YTB, dünyanın farklı ülkelerindeki Türk toplumu içerisindeki gençlerin gelişimi için birçok alanda desteklerini sürdürürken elde edilen başarıları da ödüllendiriyor. YTB ilan ettiği “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu” programıyla yurt dışında akademik eğitimlerinde başarılı vatandaşlara burs veriyor.

Başarılı vatandaşlara burs desteği

YTB tarafından ilan edilen program ile; fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan ya da başvurular tamamlanana kadar mezun olabilecek adaylara burs veriliyor. Burs programından yararlanacak adayların öncelikle eğitim aldıkları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarı sağlamaları gerekiyor. Bunun yanında programa katılmak isteyen mezun adaylarda ise, mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş olma şartı aranıyor. Programa; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinde yaşayan Türk Vatandaşı, Çifte vatandaş veya Mavi Kart sahipleri başvurabiliyor. Programa başvuracak Türk vatandaşların yurt dışında sürekli veya kalıcı ikamet hakkına sahip olmaları gerekiyor. “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu” programına son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021.