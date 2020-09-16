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Aktüel Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi'nden BAE ve Bahreyn'in İsrail'le normalleşmesine "utanç ve zillet anlaşması" nitelemesi
Aktüel

Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi'nden BAE ve Bahreyn'in İsrail'le normalleşmesine "utanç ve zillet anlaşması" nitelemesi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:05:18 -
Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi'nden BAE ve Bahreyn'in İsrail'le normalleşmesine "utanç ve zillet anlaşması" nitelemesi

İSTANBUL (AA) - Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamasına tepki göstererek, bunu "utanç ve zillet anlaşması" olarak nitelendirdi.

Kongrenin Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, BAE ve Bahreynli yöneticilerin İsrail'in "savaş suçlusu" Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya boyun eğdiği ve dün akşam Beyaz Saray'da bir "utanç ve zillet anlaşmasının" imza törene tanıklık edildiği belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın Arap aleminin en kutsal davasındaki rolünden karşılıksız vazgeçtiği anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, anlaşmaya imza atanların kendi halklarını temsil etmediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca işgalcileri hezimete uğratmak, "Yüzyılın Anlaşması" ve İsrail'in Filistin topraklarını "ilhak" planı ile dün Beyaz Saray'da imzalanan normalleşme anlaşmalarını etkisiz kılmak için "sivil itaatsizliğin, ayaklanmanın ve direnişin tırmandırılması" çağrısında bulunuldu.

- İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.

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