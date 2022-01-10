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Gündem Yurtdışına kaçma hazırlığındaki iki FETÖ şüphelisi enselendi!
Gündem

Yurtdışına kaçma hazırlığındaki iki FETÖ şüphelisi enselendi!

Edirne’nin Keşan ilçesi üzerinden yurtdışına kaçma hazırlığında olan ihraç polis memuru iki şahıs, düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 18:06:00 -
Yurtdışına kaçma hazırlığındaki iki FETÖ şüphelisi enselendi!

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan eski ihraç polis memurları M.D. ve T.Y.'nin Keşan üzerinden Yunanistan'a yasadışı yollarla kaçacakları bilgisini alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda Keşan-Enez karayolu üzerinde iki FETÖ üyesi şüphelisi ile aracın sürücü S.K. ve E.D. isimli bir başka şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İlk sorguları TEM Büro Amirliği'nde yapılan 4 şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şahıslardan M.D. ve T.Y. isimli kişiler silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aynı araçta yakalanan E.D. ve S.K. isimli şahıslar ise göçmen kaçakçılığı yapma suçlamasıyla çıktığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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