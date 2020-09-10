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Gündem Yurtdışı yasağı konuldu! MİT mensuplarını ifşa davasında mahkumiyet ve tahliye
Gündem

Yurtdışı yasağı konuldu! MİT mensuplarını ifşa davasında mahkumiyet ve tahliye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu biri firari 8 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakkında mahkumiyet ve tahliye kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:02:00 -
Yurtdışı yasağı konuldu! MİT mensuplarını ifşa davasında mahkumiyet ve tahliye

Libya’da şehit düşen MİT mensuplarının ve ailelerinin ifşa edilmesine yönelik davada, tutuklu yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın 3 yıl 9 ay, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapsine karar verildi. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Odatv muhabiri Hülya Kılınç’ın ise bütün suçlardan beraatine karar verilirken, yurtdışı yasağı getirildi.

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