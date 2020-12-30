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Ekonomi Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2021 | Pasaporta telefon kaydettirme ücreti
Ekonomi

Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2021 | Pasaporta telefon kaydettirme ücreti

Telefonu pasaporta nasıl kaydettiririm? | 1 Ocak 2021 itibariyle pek çok kaleme zam geldi. Bazı alacaklar ve harç ücretlerine yüzde 9,11 zam yapıldı. Yurt dışından cep telefonu alanlar, getirdikleri ürünü pasaportlarına işletmek için kaç lira harç ödemeleri gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, cep telefonunu pasaporta işletmek kaç para? | Yurt dışında alınan cep telefonu pasaporta nasıl işlenir?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:39:00 -
Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2021 | Pasaporta telefon kaydettirme ücreti

Yurt dışından alınan cep telefonu kaç liraya pasaporta kaydedilecek? | Yeni yılla birlikte vergi ve harç ücretlerine yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Yapılan bu zamla birlikte yurt dışından getirilen cep telefonları için alınan harç ücretlerini de etkiledi. Peki, yurt dışından gelen telefona kaç lira harç ödeniyor?

Yurtdışı telefon kayıt ücreti 2021 | Pasaporta telefon kaydettirme ücreti

Ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken harç tutarı 2 bin 6 liraya çıktı.

Cep telefonu pasaporta nasıl işlenir?

Yurt dışından getirilen cep telefonların kayıt altına alınması gerekiyor. Pasaport sahibi getirdiği cihazın kaydını e devlet üzerinden ya da abone kayıt merkezlerinden yapabilir.

Yurt dışından gelen cihazlar 120 gün boyunca kayıtsız olarak kullanılabilir. 120 günün sonunda telefon kapanacağı için kayıt işlemini hızla yapmanız önemli. Pasaport sahibi e devlete giriş yapıp cihaz kayıt işlemini yapabilir. E devlet kayıt işleminde herhangi bir belge talep edilmiyor.

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