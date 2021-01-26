Yurtdışı bedelli askerlik ücreti ne kadar? dövizle bedelli askerlik kaç lira?

Son dakka haberi: Bedelli askerlikte 2021 ücretleri belli oldu. 2021 yılına gireli yaklaşık bir ay oldu. 2021 yılına girilmesiyle birlikte askere gidecek gençler bir yandan celp tarihlerini merak ederken askerlik hizmetini bedelli olarak yapanlar da bedelli askerlik 2021 fiyatlarını araştırıyor. Yeni yıla girilmesiyle birlikte yeni bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında, 37 bin 70 liradan, 39 bin 788 liraya yükseldi.

Yurtdışı bedelli askerlik ne kadar?

Bedelli askerlik ücretini dövizle ödeyecek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de ücrete kur ayarlaması yapılacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçilerin ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası'nca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor. Gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

Asker alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda; Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından Açıklanmıştır.

Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Bedelli askerlikten yararlanacaklar bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk da artış gösterdi. Bedelli askerlik yerleri sorgulama yapmanız için e-Devlet ekranına giriş sağlamanız gerekiyor. Askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet ekranına giriş yapmanız gerekiyor.

2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

a. 01, 02, 03 Nisan 2021

b. 13, 14, 15 Mayıs 2021

c. 17, 18, 19 Haziran 2021

ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021

d. 16, 17, 18 Eylül 2021

e. 21, 22, 23 Ekim 2021

f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.