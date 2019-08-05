0553 313 94 23

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:19
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışacağına ilişkin beklentilerle negatif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını açıklaması sonrası Çin'in misilleme yapabileceğine ilişkin endişeler piyasaları negatif etkiliyor.

Söz konusu gelişmeler ve Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybının hızlanması sonrası Çin Merkez Bankası (PBoC), yuandaki değer kaybının ticaret savaşı endişeleriyle arttığını belirterek, yuanı stabilize edecek gücünün bulunduğunu ve şimdilik piyasaları izlediğini kaydetti.

Dolar/yuan paritesi 7,0328 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, güvenli liman alımlarıyla dolar/yen paritesi hızlı düşüş eğilimini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı.

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki ortalama saatlik kazançlar verisinin temmuzda yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artması ve tarım dışı istihdamın beklentiler seviyesinde seyretmesine karşın New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti.

Avrupa hisse senedi piyasalarında, cuma günü satış baskısının etkisini artırması dikkati çekti. Ticaret savaşı tedirginliği, Brexit kördüğümü ve bilanço açıklayan banka ve şirketlerin gelecek dönem karlılıklarına ilişkin endişelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,57 düşüş kaydetti.

Çin'de ABD'nin gümrük tarifelerine misilleme yapacağı haberleri ve Hong Kong'da devam eden protesto eylemleri ile yeni haftaya satıcılı başlayan Asya borsalarında, yuanın hareketleri de gündemin odağına yerleşti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde geçen haftanın son işlem gününde, Avrupa borsalarına paralel etkisini artıran satışlarla yüzde 2,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftayı 99.679 puandan tamamladı. Cuma günü 5,5598'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5940 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,4 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,4) göre, bir önceki ay yüzde 15,72 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,70'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ay TÜFE

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeks

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:19
  1. BIST
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban pazarının tonluk boğaları birbiriyle yarışıyor
    1. Kurban pazarının tonluk boğaları..
    2. Kollarda oluşan sarkmalara dikkat
    3. (Özel) Müftüden karı kocalara kurban..
    4. Uğur Soğutma Erzurumlularla birlikte
    5. Mamak’ta şenlik var
    6. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    7. Palandöken: "Bayram sofranız sağlıksız..
    8. Polis ekipleri Esra bebek için..
    9. Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6..
    10. Iğdır’da büyükbaş hayvanlar..
    11. 'Liyakat' nutukları atıyordu! Hepsini..
    12. Döviz kurları
    13. (Özel) Pendik’te atölyede yangın: 1..
    14. Genç hemşireden acı haber
    15. Sivas’ta 3 kilo 740 gram esrar ele..
    16. Boyabat Köy Pazarında yerli üreticiler..
    17. (Özel) 455 senelik tarihi Kuran-ı..
    18. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi..
    19. 30 Hafız muhteşem bir merasimle icazet..
    20. Kayıp çocuktan 6 gündür haber..
    21. Otomobil park halindeki çekiciye..
    22. Gelişen teknoloji gençlere zarar..
    23. Tarım işçisi Elif Sude okumak istiyor
    24. Genç hemşire trafik kazasında can verdi
    25. Kırlangıçlar giyim mağazasına yuva..
    26. TUSAŞ Lisesi, Türkiye’de Sivil..
    27. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi..
    28. Bıçaklar kurbanlıklar için bileniyor
    29. (Özel) Taksim Meydanında turistlerden..
    30. Serbest piyasada döviz fiyatları
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak