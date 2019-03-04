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Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:17
Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği ve iki ülkenin gümrük tarifeleri savaşına son verecek bir anlaşmaya imza atabilecekleri yönündeki haber ve açıklamalar küresel risk iştahını artırdı.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan imalat sanayi öncü verilerin beklentilerin altında kalması ve tüketici güven endeksindeki gerilemeye karşın pay piyasalarında ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında Brexit gelişmeleri ve İtalya finans sektörüne ilişkin riskler piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Bu hafta, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesi, ancak sözle yönlendirme ile ekonomik aktiviteye ilişkin risklere vurgu yapması öngörülüyor. Cuma günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yatay seyri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yeni haftaya pozitif başlayan Asya piyasalarında, altının ons fiyatı cuma günkü yüzde 1,5'lik düşüşü sonrası yatay seyrederken, dolar endeksi 96,2-96,5 dar bandında işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da etkisini artıran satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 azalışla 103.267 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,4054'ü test etmesi sonrası 5,3760 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisi ve çarşamba günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise en önemli gündem maddesinin ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri olduğunu dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde ise 102.500 puanın destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TÜFE

12.30 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi

18.00 ABD, aralık ayı inşaat harcamaları

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:17
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

  • metinmetin39 dk önce
    Ah dünyaya meyletmiş nefis ALLAH CC nin ipine sımsıkı sarılsa ne ekonomi derdi kalacak nede ahiret derdi faiz yiyen dünyadan ve bizim devletimizden insana ne faydası olabilir zararından başka

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