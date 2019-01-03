Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yurt içinde enflasyon, yarın da ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de yılın ilk işlem gününe düşüşle başlayan New York borsası, gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışın üzerinde tamamladı. Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 53,8 ile beklentilerin hafif altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapalılık halinin devam etmesinin piyasada tedirginliğe neden olduğunu belirterek, Çin'de açıklanan son veriler sonrası küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de arttığını söyledi. Bugün ABD Kongresi'nin açılışı ile birlikte siyasi gündemin tekrar hareketleneceğini ifade eden analistler, Asya piyasalarında, Japonya'nın kapalı olması nedeniyle oldukça sığ işlem hacmiyle kurlarda sert dalgalanmalar meydana geldiğini bildirdi.

Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem yapılmazken, günün ilk saatlerinde Avustralya ve Asya piyasalarında yenin dolar karşısında yükselmesinin tetiklediği işlemler ve dalgayı büyüten stop-loss (zarar-kes) emirleriyle dolar/TL, anlık olarak 5,8367'yi gördü ve 5,45 seviyesinde dengelendi. Dolar/yen paritesi de aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 4 kayıpla 104,76'yı görmesi sonrası kayıplarının yaklaşık yarısını telafi ederek 107 seviyesine çıktı.

Analistler, Asya'da sığ işlem saatlerindeki sert dalgalanmanın kalıcı olmasının beklenmediğini, bununla birlikte Çin'de son gelen verilerin büyümeye ilişkin endişeleri artırması ve Apple'ın Çin'deki satışları öne sürerek gelir hedeflerini aşağı yönlü revize etmesinin piyasalarda moralleri bozduğunu söyledi. Risk iştahının azalması ile güvenli liman olarak görülen varlıklara ilginin arttığını ve görece riskli olarak değerlendirilen gelişmekte olan ülke varlıklarının satış baskısı altında kaldığını belirten analistler, piyasaların makroekonomik verilere daha fazla tepki vereceği bir döneme girildiğini dile getirdi.

Avrupa tarafında, dün beklentiler doğrultusunda gelen imalat sanayi PMI verilerinin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,87 düşüş kaydetti.

Bugün Asya'da güvenli liman alımlarıyla yükselen altının onsu, 15 Haziran 2018'den bu yana ilk kez 1.290 doların üzerine çıktı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve azalan küresel risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 1996'dan bu yana en kötü yıl açılışını yapan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,64 değer kaybıyla 88.650 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.500 seviyelerinin destek, 91.300'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,34 azalmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ISM imalat sanayi endeksi