  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yurt genelindeki trafik denetimlerinde 814 sürücünün belgesine el koyuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:36:38 -
Yurt genelindeki trafik denetimlerinde 814 sürücünün belgesine el koyuldu

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde 8-10 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde 814 sürücünün belgesine geçici el koyuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 30 bin 665 sürücünün teste tabi tutulduğu denetimler sonucu 419 araç trafikten men edildi.

Toplam 814 sürücünün belgesine geçici el koyuldu, 3 bin 407 trafik kuralı ihlali yapıldığı belirlendi.

Denetimlerde 870 sürücünün alkol ve 2 şoförün de uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Ayrıca bu yıl toplam 2 milyon 857 bin 491 aracın teste tabi tutulduğu, 82 bin 736 sürücünün alkol etkisinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Bankasından Türkiye açıklaması
Ekonomi

Dünya Bankasından Türkiye açıklaması

Dünya Bankası, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını diğer ülkelere kıyasla daha hızlı kontrol altına aldığını belirtti. ..
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları sonrası provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'dan skandal bir çağrı geldi. Oruç Reis sism..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı