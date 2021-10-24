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Gündem Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'
Gündem

Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:09:00 -
Yurt genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında Antalya'da birçok vatandaşa ceza yağdı.

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 23 Ekim tarihinde, bölgenin işlek caddesinde 3 aşamalı uygulama yapıldı.

Başarıyla gerçekleşti

937 personel, 192 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeğinin katıldığı denetim başarıyla gerçekleşti.

Araçlarla birlikte, yaya ve parklarda oturan vatandaşlar da ekipler tarafından durduruldu.

5 bin 410 vatandaş sorgulandı

Kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapan polis ekipleri, 5 bin 410 vatandaşı sorguladı.

Ceza yağdı

Uygulamada 891 araç kontrol edilirken, 40 araca 24 bin 200 TL trafik cezası uygulandı. 1 araç trafikten men edildi ve 161 iş yeri ile birlikte 2 AVM de denetlendi.

Denetimlerde 25 okul çevresi ve 43 park bahçe kontrol edilirken, aranması olduğu tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı.

Uygulamaya birçok birim katıldı

Bölgede yapılan denetime Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri ve Büroları katıldı.

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