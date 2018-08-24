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Yurt genelinde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:20
Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:20
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Diyarbakır
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. METEOROLOJİ
  11. SAĞANAK
  12. YAĞIŞ

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