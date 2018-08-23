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Yurt genelinde hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ve doğusu, Gümüşhane’nin kuzey, Giresun’un iç kesimleri ile Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:12
Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:12
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Diyarbakır
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Adana
  9. meteoroloji
  10. sağanak
  11. hava durumu

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