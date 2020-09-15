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Aktüel Yurt genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 651 şüpheli yakalandı
Aktüel

Yurt genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 651 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 56 ilde 2 bin 651 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 07:04:00 -
Yurt genelinde bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 651 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 342 kilo esrar, 214 kilo eroin, 6 kilo kokain, 77 kilo kokain, 40 kilo metamfetamin, 9 kilo bonzai ve 111 bin uyuşturucu hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda 45 tabanca ve tüfek,  uyuşturucu parası olduğu tahmin edilen 18 bin 215 lira ele geçirildi. Bu operasyon sonucu 2 bin 651 şüpheli de gözaltına alındı.

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