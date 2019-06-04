Yurt genelinde bayram coşkusu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar bayram namazında camilere akın ederek, birbirleriyle bayramlaştı.

Ankara

Başkentte vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği camilerden biri Kocatepe Camisi oldu.

Farklı ülkelerden gelen Müslümanların da geldiği camide namaz öncesi verilen vaazda trafik kazalarına işaret edilerek trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı. Bayram hutbesinde de büyüklerin ziyaret edilmesi, hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakılmaması, küskünlüklere, dargınlıklara son verilmesi gerektiği belirtildi.

Kılınan bayram namazının ardından Vali Şahin'in de katılımıyla vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, namazını avluda kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, herkesin birbiriyle kardeşçe bir bayram geçirmesini dileyerek, İslam aleminde süren sıkıntıların sona ermesini temenni etti.

Duanın ardından cami avlusunda bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunarak, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Bayram dolayısıyla kent merkezinde ve ilçelerdeki çok sayıda camide de yoğunluk yaşandı.

Malatya

Malatya'nın kent merkezinde ilçelerdeki camilerde halk Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Darende ilçesinde Somuncu Baba Camisi'ni dolduranlar bayram namazını kılarak dua etti.

Somuncu Baba Külliyesi’nde binlerce kişinin katıldığı namaz sonrasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Sabah erken saatlerden itibaren Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli ve çağımız mutasavvıflarından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, cami imam hatipleri tarafından okunan tekbirler ve salavatı şerifler eşliğinde Sakal-ı Şerifi ziyaret etti.

Kahramanmaraş

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin dördüncü büyüğü Abdulhamithan Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Abdulhamithan Camisi ile kent merkezindeki camileri doldurdu.

Abdulhamithan Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Gaziantep

Gaziantep'te camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik, Ulu Cami'de namaz öncesi verdiği vaazında bayram namazının önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Topçuoğlu Camisi'nde kıldığı bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırşehir

Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayram namazında vatandaşlar, Ahi Evran- Veli Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu.

Okunan hutbeyi dinleyen vatandaşlar ve protokol üyeleri kılınan bayram namazının ardından birbiriyle bayramlaştı.

Bursa

Bayram namazında vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi tarihi camilerinden Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Burada vaaz dinleyip dua eden ve bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.

Yalova

Ramazan Bayramı dolayısıyla Yalova'da halk, camilere akın etti.

Yalova'da Merkez Camisi başta olmak üzere kentteki camiler doldu, taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

Bilecik

Bilecik'te Şerif Paşa Camisi'nde namaz kılınmasının ardından bayram hutbesi okundu. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa ve Eski (Yıldırım) camisine çocuklarıyla bayram namazı için gelenler, vaaz dinledi ve dua etti.

Kılınan namazın ardından bayramlaşan vatandaşlara cami çıkışı gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

Batman

Batman'da camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.

İl Müftüsü Turgut Erhan, Belde Mahallesi'nde Şevket Başak Camisi'nde namaz öncesi verdiği vaazında bayram namazının önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Namazın ardından halk camide bayramlaştı.

Siirt

Halid Bin Velid Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda Siirtli, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazını hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.

Cemaat, hutbenin okunması ve duanın ardından bayramlaştı.

Kayseri

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kayseri'de vatandaşlar camilere akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Hunat, Bürüngüz ve Mimar Sinan tarafından yaptırılan Kurşunlu Camisi gibi tarihi camileri doldurdu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.

Mersin

Mersin'de Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'ne gelen vatandaşlar, önce sabah namazını kıldı.

İl Müftüsü Şaban Kondi, bayram sohbetinde bayramların birlik ve beraberliğin doruğa çıktığı günler olduğunu vurgulayarak küskünlüklerin sona erdirilmesinin önemine işaret etti.

Bayram ziyaretlerinin önemine de değinen Kondi, aile büyüklerinin yanı sıra hastaların ve yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi.

Sohbetin ardından vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, vatandaşlara şeker ve lokum ikram edildi.

Hatay

Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi, sabahın ilk saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Vatandaşlar yoğun ilgi nedeniyle camiye sığmayınca iç ve dış avlularda yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde bayram namazını kıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından verilen vaazın ardından hutbe okundu, namaz kılındı ve eller semaya açılarak dualar edildi.

Namaz sonrasında vatandaşlar birbirleriyle sarılarak bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası vatandaşlar şehitlik ziyaret edip dualar okudu.

Osmaniye

Osmaniye'de de vatandaşlar erken saatlerde camilere akın etti. Tarihi Envarü-l Hamit Camisi'nde İl Müftüsü Ali Rıza Kocaoğlu'nun vaazının ardından dua edildi. Dua edilmesinin ardından vatandaşlar bayram namazını kıldı.

Namaz sonrası Kocaoğlu, bayramların birlik ve beraberliği pekişmesi, küslerin barışması için vesile günler olduğunu belirterek bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

Erzurum

Erzurum'un kent merkezinde Ramazan Bayramı namazı için camiler doldu.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Ulu Camisi'ni dolduranlar bayram namazını kılarak dua etti.

Bayram namazında okunan hutbede, bayramlaşmanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı namaz sonrasında cami içerisinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Ağrı

Ağrı'da Ramazan Bayramı sebebiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Merkez Camisi'nde İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun vaazın ardından vatandaşlar bayram namazını kılmak için saf tuttu, dualar etti.

Namazın ardından Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Müftüsü Topçu cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Erzincan

Erzincan'da, tarihi Camii Kebir Camisi'nin avlusunda bayram namazı sonrası bayramlaşma programı düzenlendi.

Camii Kebir Camisi avlusunda valilik ve belediyenin organizasyonuyla gerçekleşen törende, kent protokolü ile vatandaşlar bir araya geldi.

Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Belediye Başkan Vekili Savaş Sinanoğlu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile birlikte bayram namazı sonrası Erzincanlılarla bayramlaştı.

Bayramlaşma sonrası protokol ve vatandaşlara cami avlusunda çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Ardahan

Ardahan'da Ramazan Bayramı kutlanmaya başlandı.

Bayram dolayısıyla, kentteki Merkez Cami'de bayram namazı sonrası bayramlaşma programı düzenlendi.

Cami bahçesindeki bayramlaşmaya, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve diğer yetkililerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Programda vatandaşlara simit ve çay ikramı edildi.

Konteyner kentlerde buruk bayram

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 6 bin kişinin bulunduğu konteyner kentte bayram heyecanı yaşandı.

Nizip ilçesindeki konteyner kentte sabah kılınan bayram namazında Suriyelileri yalnız bırakmayan Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, kılınan namaz sonrasında Suriyelilerle tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programının ardından bir süre Suriyelilerle sohbet eden Kaymakam Şahin, kendisine ikram edilen kahveyi içerek sorunları dinledi.

Kilis'te Öncüpınar ve Elbeyli konteyner kentlerindeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşayan sığınmacılar, cami çıkışında yakınlarıyla bayramlaştı.