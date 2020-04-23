Yurt dışından getirilen şahıs karantinada kalacağı şehri aşağıladı! Soruşturma başlatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Macaristan’dan Bingöl’e getirilen vatandaşlardan biri, Bingöl'e ilişkin hakaret içerikli paylaşımı sebebiyle şahsa yönelik soruşturma başlatıldı.
Macaristan’dan Bingöl’e koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen yolculardan biri hakkında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Bingöl’e getirilen 123 yolcudan Pelin Portakal, sosyal medya hesabından Bingöl’e dair yapmış olduğu hakaret içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Dün gece Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Bingöl’e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır.” denildi.