Yurt dışından ekran kartı nasıl getirtilir?

Bilindiği gibi 1 Mayıs 2022 itibarı ile değişen gümrük mevzuatı gereği 150 EURO üstündeki bütün gönderiler gereklilikleri ile gümrüğe tabi edilmiştir. Bu kapsamda özel ithalat yapılması gerekmektedir. Fakat Amazon ya da Newegg gibi bazı bilinen dünya devi firmalar, kendi sattıkları ürünlerde gümrük ve vergi için peşin DDP yolu ile çalışmaktadırlar. Yani alınan ürünün vergisi ürün satın alınırken peşin olarak ödeniyor. Bu noktadan sonra herhangi bir vergiye tabii olunmuyor.

Gümrük masrafının az olması durumunda firma paranızı iade ediyor

Bilinen dev firmalardan aldığınız ürünlerde satın alma aşamasında gümrük ve benzeri giderleri toplu olarak alan firma, gümrükleme işlemi sonucunda gürmük giderlerinin sizden alınan ücretten daha düşük olması durumunda kalan ücreti tarafınıza iade ediyor.

Bu noktada gümrükleme işlemi sonucunda ürünü alırken peşin olarak ödediğiniz miktar eğer yeterli ise problem yaşanılmıyor.

Satıcı ile gönderenin aynı olması gerekiyor

Bu konuda asıl dikkat edilmesi gereken şey satıcının aldığınız yer ile aynı olması gerekiyor. Yani ürünü newegg'den alıyorsanız satıcı newegg olmalı, amazon'dan alıyorsanız satıcının amazon olmalı gerekiyor.

Örneğin şu anda ortalama 39.500 Lira civarından gümrük dahil olacak şekilde bir RTX 4090 ekran kartına sahip olabilirsiniz.

Ekran kartı genelde kargo ile gönderiliyor. Kargo kartınız gümrüğe girdiğinde SMS yolu ile bir bilgilendirme mesajı gönderiliyor. SMS ile gelen linke tıklayıp ve ya müşteri hizmetlerini aradığınızda sizden şu bilgiler isteniyor.

Dolaylı temsil yetki belgesi (Firma tarafından gönderilen belgeye sadece imza atmanız yeterli olacaktır) Burada dikkat edilmesi gereken şey GTİP'ini "Gümrük tarife istatistik pozisyon numarası"nı doğru girmek.

İthalat gümrükleme talimatı (Firma tarafından gönderilen belgeye sadece imza atmanız yeterli olacaktır)

Gümrük çekim işlemleri için UPS'in çalıştığı gümrük müşavirliği adına düzenlenmiş vekaletname. [Noterden temin ediliyor]

Bazı durumlarda alıcılar bu belgelerin yanı sıra kimlik fotokopisi, kredi kartı eksteresi ve ürün görselinin bulunduğu bir ekran görüntüsünü de ekleyebiliyorlar.

Çıkarılan vekaletnameyi İstanbul Havalimanı'na posta yolu ile göndermeniz gerekiyor.

Tüm bu işlemler bittikten sonra en nihayetinde yaklaşık 14 gün içerisinde ekran kartınıza kavuşmuş oluyorsunuz.