Yurt dışındaki 34 bin Türk’e salgın yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi sürecinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Selçuk, pandemi döneminde yurt dışında yaşayan vatandaşların yalnız bırakılmadığını, yurt dışındaki müşavirlik ve ateşelikler aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin Türkiye’ye ihtiyaç duyulan her yerde ve anda vatandaşların yanında olunduğunu aktardı. Salgının yaygın olduğu, OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulandığı ülkelerde temsilciliklerde sunulan hizmetlerin vatandaşın ve personelin sağlığını riske atmadan verilmesine yönelik özel düzenlemeler yaptıklarını da belirterek temsilciliklerin uzaktan erişimle yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Selçuk, "Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere tüm ihtiyaçları, telefonla ulaştıkları temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın tahliyelerine katkıda bulunduk. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi Arabistan'da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz, bakanlığımızın temaslarıyla ülkemize getirildi" bilgilerini verdi. Bakanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelerde 29 farklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ayrıca koruyucu aile eğitimleri verildiğini aktaran Selçuk, "Mart ayı başından haziran sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu" dedi. Bakan Selçuk, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaların ilgili birimlerle koordineli bir şekilde aralıksız devam ettiğini açıkladı.