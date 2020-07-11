Milyonlarca kişi hayallerindeki üniversiteye girmek için 27-28 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. Sonuçlar 28 Temmuz’da açıklanacak. Ancak bazı öğrenciler başarılarını yurt dışında sürdürmek, ücretsiz üniversite olanaklarından faydalanmak istiyor. Peki, yurt dışında ücretsiz üniversite okumak mümkün mü?

Yurt dışında ücretsiz üniversite nasıl okunur?

Yurt dışında bulunan bazı üniversiteler yüksek rakamlara öğrenci kabul ediyor. Bunlara yurt, konaklama masrafları da eklenince rakamlar bir hayli cep yakıyor. Nadir de olsa bazı okullar başarılı öğrencilerden ücret talep etmiyor. Bazı ülkelerdeki okullar ise daha az rakamlara öğrenci kabul edebiliyor.

Yurt dışında üniversite okumak isteyenlerin hiçbir ücret ödemeden eğitim alması pek mümkün değil. Almanya’da bazı üniversiteler yabancı öğrencileri de kabul ediyor. Elbette bu eğitim tamamen ücretsiz değil 200 ila 300 dolar arasında ödeme yapmak gerekiyor.

Fransa’da ise üniversiteler ücretli olsa da yabancı üniversite öğrencilerin çalışmaları serbest. Bu sebeple Fransa’da eğitim alırken okul harçlığınızı çıkarabilmeniz mümkün.

Ayrıca son yıllarda Türkiye’den pek çok öğrenci Makedonya, Estonya, Ukrayna ve Rusya’da üniversite eğitimi alıyor.

Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyenler bu konuda uzman eğitim kurumlarından destek alabilir.